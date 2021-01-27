Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu, bölgede bulunan 2 kişi yaralandı.

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Hechi şehrinde hızla ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak bir dükkan önünde bulunan park halindeki araçlara çarptı.

2 YARALI

Araçların arkasında duran yaşlı bir kadın çarpmanın etkisiyle yere savrulurken, dükkanda bulunan torunu da kazadan etkilendi.

O ANLAR KAMERADA

Ortalığı tozu dumana boğan korkunç kaza ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın kaldırımda oturan bir çocuğu teğet geçitiği anlar da yer aldı.

Çin'de kontrolden çıkan otomobilin sebep olduğu kaza