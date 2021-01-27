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- Çin'de kontrolden çıkan otomobilin sebep olduğu kaza
Çin'de kontrolden çıkan otomobilin sebep olduğu kaza
Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu, bölgede bulunan 2 kişi yaralandı.
- Haber Merkezi
- 27.01.2021 - 17:01
Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Hechi şehrinde hızla ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak bir dükkan önünde bulunan park halindeki araçlara çarptı.
2 YARALI
Araçların arkasında duran yaşlı bir kadın çarpmanın etkisiyle yere savrulurken, dükkanda bulunan torunu da kazadan etkilendi.
O ANLAR KAMERADA
Ortalığı tozu dumana boğan korkunç kaza ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın kaldırımda oturan bir çocuğu teğet geçitiği anlar da yer aldı.
Çin'de kontrolden çıkan otomobilin sebep olduğu kaza