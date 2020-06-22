Çin'de köpek eti festivali bu yıl da yapılıyor

Çin'de köpek eti festivali bu yıl da yapılıyor

Koronavirüsün dünyaya yatıldığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı.

Çinliler yabani hayvan pazarlarından koronavirüs saldınını dünyaya yaymalarından sonra henüz ölüm ve vaka sayılarının önü alınamamışken, köpek eti festivalini başlattılar.

Uzmanların yeni hastalıkların yayılabileceği uyarularına ve hayvan hakları savunucularının tepkilerine rağmen Yulin kendindeki pazar yerine köpek eti sergilemeye başlandı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında köpeklerin çiftlik hayvanı statüsünden çıkarılmasına rağmen Guangxi eyaletine bağlı Yulin kentinde bugün başlayan tartışmalı "Liçi ve Köpek Eti" festivalinde binlerce köpek kesilerek tezgahlarda sergileniyor.

Çin'de köpek eti festivali bu yıl da yapılıyor VİDEO

YENİ HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR

Hayvan hakları savunucusu Uluslararası Uygar Toplum (HSI) örgütünden Çin uzmanı Peter Li, köpek etinin yeni hastalıklara yol açabileceği ve sağlık riskleri oluşturabileceği konusunda uyardı.

Li, son yıllarda görülen salgınlara farklı bağışıklık sistemine sahip, farklı türden hayvanların yol açtığına dikkati çekerek, köpek etinin yeni bir salgın için potansiyel oluşturduğunu belirtti.

PAZARI KÖPEK ETİYLE DOLDURDULAR

Çin'in dört bir yanından tüccarlar et pazarında köpek ve kedi satmak için Yulin şehrine giderken Li, Çin'in köpek eti ticaretini yasaklamak için yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Ülkede köpek etinin 12,3 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaştığı belirtiliyor.