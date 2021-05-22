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    Çin'de korkunç kaza: Yayaların arasına daldı

    Kırmızı ışıkta durmayan bir otomobil sürücüsünün karşıdan karşıya geçen yayalara çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 22.05.2021 - 14:38
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 15:00
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    Çin'de korkunç kaza: Yayaların arasına daldı

    Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Dalian kentinde bir araç sürücüsü, trafikte dehşet saçtı.

    Kırmızı ışığa rağmen hızını düşürmeyen 31 yaşındaki sürücü, yaya geçidinden geçen bir grubun arasına daldı.

    4 ÖLÜ, 3 YARALI

    Çarpmanın şiddetiyle yayalardan bazıları havaya savruldu sonrasında da metrelerce sürüklendi. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirlendi.

    Çin de korkunç kaza: Yayaların arasına daldı #1

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Kamyona çarparak duran ve yürüyerek kayıplara karışan sürücünün polis tarafından yakalandığı, olayın nedenine yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Yaşanan korkunç kaza ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

    Çin'de kırmızı ışıkta durmayan araç dehşet saçtı

    Çin de korkunç kaza: Yayaların arasına daldı #2

    Çin de korkunç kaza: Yayaların arasına daldı #3

    Çin de korkunç kaza: Yayaların arasına daldı #4

    Çin de korkunç kaza: Yayaların arasına daldı #5

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