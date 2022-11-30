Çin'de koronavirüs kısıtlamalarına tepkiler artıyor

Asya ülkesinde karantina uygulamalarına karşı artan huzursuzluk, sert eylemlerle sonuçlandı.

Pekin yönetimi, koronavirüs salgınına uyguladığı sert tedbirlerle biliniyor.

Pandeminin ilk günlerinden bu yana sürdürülen "sıfır vaka" politikası, ülke halkının tepkisini çekmeye başladı.

Çin'de şiddetli protesto

Güvenlik güçleriyle göstericiler karşı karşıya gelirken, şiddetli çatışmalar yaşandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangının ardından, ülke genelinde uygulanan tedbirlere karşı yapılan protesto gösterileri üniversite kampüslerine de yayıldı.

Urumçi'de 24 Kasım'da karantinada olduğu iddia edilen bir apartmanda çıkan yangında, 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Tedbirlere karşı huzursuzluk arttı

Yangının çıktığı apartmanda yaşayanların, karantina nedeniyle evlerini terk edemediği, itfaiye ekiplerinin de metal bariyer ve engellerle çevrili siteye giremedikleri için yangına zamanında müdahale edemediğine ilişkin iddialar, tepki görmüştü.

AA'nın haberine göre, yangın, Çin genelinde koronavirüs tedbirlerine karşı artan huzursuzluğu tepkiye dönüştürdü.

Çin'de 'sıfır koronavirüs' politikası, tepkilere neden oldu VİDEO



Göstericiler karantina uygulamasının kaldırılmasını istiyor

Şanghay, Pekin ve diğer şehirler, protesto gösterilerine sahne oldu. Ellerinde beyaz dövizler taşıyanlar, "Özgürlük istiyoruz", "Karantinaya hayır" sloganlarıyla tepkilerini dile getirmişti.