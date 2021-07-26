Haberler

Dünya Haberleri

Çin’de koronavirüs vaka sayıları arttı

Çin’de koronavirüs vaka sayıları arttı

Nanjing kentinde artan vakaların ardından ocak sonundan beri en yüksek günlük vaka sayısı artışı kaydedildi. Kentte salgını kontrol altına almak için ikinci tur kitlesel test uygulamasına başlandı.