Çin’de koronayla mücadele toplantısında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Katılımcıların, salgın tedbirlerine uymadığı görüldü. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, madalya vereceği bir kişiyle tokalaşması dikkat çekti.

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'den ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Daha önce Vuhan'da düzenlenen ve tepkileri beraberinde getiren sosyal mesafesiz havuz partisinin ardından başkent Pekin'de de sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlar kaydedildi.

3 BİN KİŞİLİK TOPLANTIDA SOSYAL MESAFE YOK

Pekin'deki Büyük Halk Salonu’nda düzenlenen toplantıda salgınla mücadele eden kişilerin ödüllendirildiği 3 bin kişilik etkinliğe katılanlar arasında fiziksel mesafe olmaması ülkede ve dünyada tepkilere neden oldu.

Şİ CİNPİNG TOKALAŞTI

Salgınla mücadelede başarı gösteren kişilere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından madalya verildi. Cinping'in, madalya vereceği bir kişiyle tokalaştığı görüldü.

Toplantıdaki katılımcılar arasındaki sosyal mesafenin olmaması ve etkinlikteki kaygısız davranışlar dikkat çekti.

Vuhan'da havuz partisi ViDEO