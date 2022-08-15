6 yaşında bir çocuğun koronavirüs temaslı olduğunun öğrenilmesi üzerine mağaza görevlileri, müşterilerin mağazanın dışına çıkmasını engellemeye çalıştı. Yaşanan kaos, kameraya yansıdı.

Çin’in Şanghay şehrinin Xuhui bölgesinde, müşterilerden birinin koronavirüs temaslı olduğunun öğrenilmesi ile ortalık bir anda karıştı.

Güvenlik güçleri, temaslı ile aynı ortamda bulundukları gerekçesi ile diğer müşterilere baskı uygulayıp mağazada kalmaya zorladı.

Kapıları güvenlik kapattı, müşteriler zorladı

Müşteriler paniğe kapılarak güvenlik güçlerinin kapatmaya çalıştığı kapılara koştu. İHA’nın haberine göre; mağaza görevlilerini aşabilen vatandaşlar kaçarak mağazadan uzaklaştı.

Çin'de, mağazada temaslı müşteri kaosu kamerada



Mağazada bulunanlar karantina uyarısı

Şanghay Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhao Dandan yaptığı açıklamada, mağazanın kapatılma kararının mağazadaki 6 yaşındaki bir çocuğun koronavirüs hastası bir kişiyle yakın temasta bulunduğunun öğrenilmesi sonucu alındığını duyurdu.

Zhao, mağazada bulunanların 2 gün karantinaya alınması ve 5 gün boyunca sağlık takibi yapılması gerektiğini söyledi.