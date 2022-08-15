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- Çin'de, mağazada temaslı müşteri kaosu kamerada
Çin'de, mağazada temaslı müşteri kaosu kamerada
- 15.08.2022 - 16:51
Çin’in Şanghay şehrinin Xuhui bölgesinde, müşterilerden birinin koronavirüs temaslı olduğunun öğrenilmesi ile ortalık bir anda karıştı.
Güvenlik güçleri, temaslı ile aynı ortamda bulundukları gerekçesi ile diğer müşterilere baskı uygulayıp mağazada kalmaya zorladı.
Kapıları güvenlik kapattı, müşteriler zorladı
Müşteriler paniğe kapılarak güvenlik güçlerinin kapatmaya çalıştığı kapılara koştu. İHA’nın haberine göre; mağaza görevlilerini aşabilen vatandaşlar kaçarak mağazadan uzaklaştı.
Çin'de, mağazada temaslı müşteri kaosu kamerada
Mağazada bulunanlar karantina uyarısı
Şanghay Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhao Dandan yaptığı açıklamada, mağazanın kapatılma kararının mağazadaki 6 yaşındaki bir çocuğun koronavirüs hastası bir kişiyle yakın temasta bulunduğunun öğrenilmesi sonucu alındığını duyurdu.
Zhao, mağazada bulunanların 2 gün karantinaya alınması ve 5 gün boyunca sağlık takibi yapılması gerektiğini söyledi.