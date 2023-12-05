Çin'de market reyonunda satılan yengeç aniden hareketlenmeye başladı Çin'de bir markette satılan yengecin pakete canlı bir şekilde koyulduğu ortaya çıktı. Bir müşteri o anları kayda aldı.

ensonhaber.com

Zaman zaman hijyen ve temizlik konusunda sınıfta kalan fırınlarda veya marketlerde kol gezen fareleri görüyoruz.

Ancak bu kez durum daha farklı.

Son olarak Çin'de yaşanan bir olay bu kadar da olmaz dedirtti.

Paketlenmiş yengeç hareket etmeye başladı

Bir market reyonunda paketlenmiş bir şekilde satışa halde duran yengeçlerden biri hareket etmeye başladı.

O anlar bir müşteri tarafından kayda alındı.

Videoda canlanan yengecin kalktığı ve bacaklarını oynattığı görüldü.

Görenler şaşkına döndü

Sosyal medyaya yansıyan anlar kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken, konuyla ilgili çeşitli espriler de yapıldı.

Yengeçin pakette hareket ettiği anlar böyle görüntülendi...