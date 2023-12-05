Çin'de market reyonunda satılan yengeç aniden hareketlenmeye başladı

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Zaman zaman hijyen ve temizlik konusunda sınıfta kalan fırınlarda veya marketlerde kol gezen fareleri görüyoruz.
Ancak bu kez durum daha farklı.
Son olarak Çin'de yaşanan bir olay bu kadar da olmaz dedirtti.
Paketlenmiş yengeç hareket etmeye başladı
Bir market reyonunda paketlenmiş bir şekilde satışa halde duran yengeçlerden biri hareket etmeye başladı.
O anlar bir müşteri tarafından kayda alındı.
Videoda canlanan yengecin kalktığı ve bacaklarını oynattığı görüldü.
Görenler şaşkına döndü
Sosyal medyaya yansıyan anlar kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken, konuyla ilgili çeşitli espriler de yapıldı.
Yengeçin pakette hareket ettiği anlar böyle görüntülendi...
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