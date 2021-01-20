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    Çin'de maske takmayan kadın, darbedilerek gözaltına alındı

    Pekin'de maske takmayı reddeden vatandaş, güvenlik güçlerince yaka paça götürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 10:38
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    Çin'de maske takmayan kadın, darbedilerek gözaltına alındı

    Çin, koronavirüs salgınına karşı sıkı tedbirler uygulamasıyla biliniyor.

    Daha önce kamyona kilitlenen şoförlerle ilgili görüntüler ortaya çıkmıştı.

    Bu kez başkent Pekin'de maske takmayan bir Çinli vatandaş, güvenlik görevlilerinin uyarısıyla karşılaştı.

    MASKE TAKMAYI REDDEDİNCE GÖZALTINA ALINDI

    Maske uzatan güvenlik görevlilerinin önerisini reddeden kadının tutumu tartışmaya yol açtı.

    Bir süre direnen kişi, zor kullanan yetkililer tarafından gözaltına alınarak, apar topar götürüldü. Yaşananlar, olay yerindeki başka biri tarafından kaydedildi.

    Çin'de maske takmayan kadın darbedilerek gözaltına alındı ViDEO

    Çin de maske takmayan kadın, darbedilerek gözaltına alındı #1

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