Çin'de maske takmayan kadın, darbedilerek gözaltına alındı

Pekin'de maske takmayı reddeden vatandaş, güvenlik güçlerince yaka paça götürüldü.

Çin, koronavirüs salgınına karşı sıkı tedbirler uygulamasıyla biliniyor.

Daha önce kamyona kilitlenen şoförlerle ilgili görüntüler ortaya çıkmıştı.

Bu kez başkent Pekin'de maske takmayan bir Çinli vatandaş, güvenlik görevlilerinin uyarısıyla karşılaştı.

MASKE TAKMAYI REDDEDİNCE GÖZALTINA ALINDI

Maske uzatan güvenlik görevlilerinin önerisini reddeden kadının tutumu tartışmaya yol açtı.

Bir süre direnen kişi, zor kullanan yetkililer tarafından gözaltına alınarak, apar topar götürüldü. Yaşananlar, olay yerindeki başka biri tarafından kaydedildi.

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