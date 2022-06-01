Çin'de öğrencilerin depreme yakalanma anı

Siçuan eyaletindeki 6.1'lik depremde 4 kişi hayatını kaybederken, depreme okulda yakalanan öğrencilerin o anları saniye saniye kaydedildi.

Çin’in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerel saatle 17.00’de yaşanan deprem bölgede paniğe sebep oldu.

Öğrencilerin korku dolu anları

Bir okulda derste olan öğrencilerin o anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocukların depremi hissetmesiyle hemen sıra altlarında pozisyon aldığı görüldü.

Evler hasar aldı

Siçuan itfaiye departmanı, çok sayıda evin zarar gördüğünü ve bin 400 kurtarma görevlisinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Güneybatı Demiryolu kurumu da bazı tren seferlerinde aksamalar yaşandığını bildirdi.

4 ölü, 14 yaralı

İHA'nın haberine göre Yaan acil durum yönetimi; 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Öte yandan; Siçuan’da 2008’de meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 90 bin kişi hayatını kaybetmişti.