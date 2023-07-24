Çin'de orta okul spor salonunun çatısı çöktü: 11 kişinin cesedi çıkarıldı
İHA

Çin'in Qiqihar kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Bölgede yer alan 34 numaralı orta okula ait spor salonunun çatısı dün yerel saatle 14.56’da kız voleybol takımının antrenmanı sırasında çöktü.

Olay sırasında spor salonunda bulunan 19 kişiden 15’i altında kaldı.

11 kişinin cesedi çıkarıldı

Bu sabah itibarıyla enkaz altında kalanların tamamının çıkarıldığı belirtilirken, 11 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çin'de orta okul spor salonunun çatısı çöktü: 11 kişinin cesedi çıkarıldı

Çatıya yığılan malzemeler yağmurdan ağırlaşarak çöktü

Olaya ilişkin yapılan ilk incelemede spor salonunun bitişiğindeki kompleksin inşaatı esnasında spor salonunun çatısına yığılan malzemenin, yağmur nedeniyle ağırlaşarak çatının çökmesine yol açtığı bildirildi.

İnşaatı üstlenen şirket yetkililerinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Çin'de orta okul spor salonunun çatısı çöktü: 11 kişinin cesedi çıkarıldı