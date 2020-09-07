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    Çin’de pencerenin korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

    6 yaşındaki çocuk itfaiye ekibinin özel operasyonuyla kurtarılırken, itfaiyenin titiz çalışması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
    • DHA
    • 07.09.2020 - 17:12
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    Çin’de pencerenin korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

    Çin’in Shandong eyaletinde 6 yaşındaki bir çocuğun kafası, beşinci katta bulunan pencerenin korkuluğuna sıkıştı.

    Başı sıkışmış şekilde pencereden sarkan çocuk paniğe neden oldu.

    ELEKTRİKLİ TESTERE İLE KESİ

    Çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerini olay yerine çağırmasının ardından, itfaiye ekipleri korkuluğu elektrikli testere yardımıyla kesti.

    3 SAATTE KURTARILDI

    Kurtarma operasyonun üç saat sürdüğü belirtildi. Demir korkuluklardan titizlikle kurtarılan o anlar ise, sosyal medyadan büyük ilgi gördü.

    Çin’de kafası pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı İZLE

    Çin’de pencerenin korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı #1

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