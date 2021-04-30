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    Çin'de rekor kıran deniz kızı gösterisi

    Deniz kızı kılığına girmiş 100'den fazla kişi birlikte su altında performans sergileyerek dünya rekorunu kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 14:23
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 15:48
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    Çin'de rekor kıran deniz kızı gösterisi

    28 Nisan'da Çin’in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya şehrinde 110 profesyonel deniz kızı sanatçısı su altında performans sergiledi.

    İnanılmaz görsel şov, izleyenleri adeta büyüledi.

    REKORLAR KİTABINA GİRDİ

    Atlantis Sanya otelindeki gölde gerçekleştirilen performans, en büyük su altı deniz kızı gösterisi olarak Guinness Rekorları Kitabı'na girdi.

    Çin'de 100 kişilik ekipten deniz kızı gösterisi VİDEO

    Çin de rekor kıran deniz kızı gösterisi #1

    Çin de rekor kıran deniz kızı gösterisi #2

    Çin de rekor kıran deniz kızı gösterisi #3

    Çin de rekor kıran deniz kızı gösterisi #4

    Çin de rekor kıran deniz kızı gösterisi #5

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