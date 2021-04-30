Çin'de rekor kıran deniz kızı gösterisi

Deniz kızı kılığına girmiş 100'den fazla kişi birlikte su altında performans sergileyerek dünya rekorunu kırdı.

28 Nisan'da Çin’in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya şehrinde 110 profesyonel deniz kızı sanatçısı su altında performans sergiledi.

İnanılmaz görsel şov, izleyenleri adeta büyüledi.

REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Atlantis Sanya otelindeki gölde gerçekleştirilen performans, en büyük su altı deniz kızı gösterisi olarak Guinness Rekorları Kitabı'na girdi.

Çin'de 100 kişilik ekipten deniz kızı gösterisi VİDEO