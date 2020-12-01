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- Çin'de rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu
Çin'de rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu
Çin'de arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rögar kapağından içeriye maytap atan çocuk, patlamanın etkisiyle metrelerce havaya uçtu.
- DHA
- 01.12.2020 - 23:09
- Güncelleme : 02.12.2020 - 00:45
Olay, Çin’in Kansu bölgesinde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rögar kapağına eğilen küçük çocuk, kapaktaki delikten elinde tuttuğu maytabı içeriye attı.
PATLAMA İLE METRELERCE HAVAYA UÇTU
Tam o sırada meydana gelen şiddetli patlamanın etkisiyle çocuk, metrelerce havaya uçarak yere düştü. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun havaya uçtuğu ve yere sertçe düştüğü görüldü.
YÜZÜNDEN YARALANDI
Yerel medya, çocuğun yüzünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.