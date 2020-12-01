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    Çin'de rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu

    Çin'de arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rögar kapağından içeriye maytap atan çocuk, patlamanın etkisiyle metrelerce havaya uçtu.
    • DHA
    • 01.12.2020 - 23:09
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 00:45
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    Çin'de rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu

    Olay, Çin’in Kansu bölgesinde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rögar kapağına eğilen küçük çocuk, kapaktaki delikten elinde tuttuğu maytabı içeriye attı.

    PATLAMA İLE METRELERCE HAVAYA UÇTU

    Tam o sırada meydana gelen şiddetli patlamanın etkisiyle çocuk, metrelerce havaya uçarak yere düştü. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun havaya uçtuğu ve yere sertçe düştüğü görüldü.

    YÜZÜNDEN YARALANDI

    Yerel medya, çocuğun yüzünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

    Çin'de rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu-Video

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