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- Çin’de rögar kuyusunda mahsur kalan temizlik işçisinin kurtarılma anı
Çin’de rögar kuyusunda mahsur kalan temizlik işçisinin kurtarılma anı
- DHA
- 30.11.2020 - 13:18
- Güncelleme : 30.11.2020 - 13:19
Çin’in Yunnan bölgesindeki Kunming şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Bir temizlik görevlisi, 18 Kasım’da atık toplamak için girdiği kanalizasyondan çıkış yolunu bulamadı. Talihsiz adam, 3 gün boyunca kuyuda mahsur kaldı.
PARMAKLARINDAN FARK EDİLDİ
Temizlik görevlisinin feryadını yoldan geçen bir sürücü fark etti. Sürücü, rögar kapağının deliğinden temizlik görevlisinin parmaklarını görmesi sonucu kurtuluş gerçekleşti.
Çin’de rögar kuyusunda 3 gün mahsur kalan temizlik işçisi kurtarıldı ViDEO
KUYUDAN ÇIKARILDI
Sürücünün, durumu arama kurtarma ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, 30 dakika içinde temizlik görevlisini günlerdir mahsur kaldığı kuyudan kurtardı.
Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
GERİ DÖNERKEN KAYBOLDU
Ülke basınına konuşan New Luosiwan adlı sürücü, "Sanki bir imdat sinyali göndermeye çalışıyormuş gibiydi. Adam, atık topladığını ve dönerken kaybolduğunu söyledi." dedi.