Çin'de sağlık konferansı veren adam 102 kişiye virüs bulaştırdı

Ülkenin farklı bölgelerinde 4 sağlık semineri veren 45 yaşındaki adamın 'süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı.

Çin'in kuzeydoğusunda birçok kentte sağlık konferansları veren 45 yaşındaki adamın, 'süper bulaştırıcı' olduğu tespit edildi.

Guardian'da yer alan habere göre, adamın 8-11 Ocak tarihleri arasında Jilin bölgesinde üç şehirde bulunduğu, trenle Heilongjiang bölgesine gittiği ve toplam 4 seminer verdiği açıklandı.

VİRÜSÜ 102 KİŞİYE YAYDI

Sağlık yetkilileri, ismini açıklamadıkları adamın 102 kişiye koronavirüs bulaştırdığını, bunlardan 79'unun virüsü seminerlerde kaptığını ve kendi çevrelerinden 23 kişiye daha bulaştırdığını bildirdi.

Jilin'de tespit edilen 63 asemptomatik vakanın 62'sinin de bu seminerlerle bağlantılı olduğu belirtildi.