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    Çin'de sel felaketi

    Çin'de Aşırı yağışların hayatı olumsuz etkilediği Çin'de, onlarca araç su yüzeyinde yüzdü. Su baskınları nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.
    • REUTERS
    • 20.07.2021 - 19:22
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 19:33
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    Çin'de sel felaketi

    Çin’de aşırı yağış ve seller hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar bu kez Henan eyaletinde yoğunlaştı.

    ÇOK SAYIDA KİŞİ MAHSUR KALDI, ARAÇLAR SUDA YÜZDE

    Aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı. Aracında mahsur kalan kişinin yaşadığı korku dolu anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.

    Su taşkınları nedeniyle mahsur kalanlara çevredekiler yardım etmeye çalıştı. Eyaletin başkenti Zhengzhou şehri yağışlardan en çok etkilenen noktalardan oldu.

    Çin'de sel felaketi VİDEO

    Çin de sel felaketi #1

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Şehir merkezinde oluşan selde onlarca aracın su yüzeyinde yüzdüğü görüntülendi. Sellerde şu ana kadar 1 kişi hayatını kaybederken, iki kişiden de haber alınamıyor. Bölgeye eyalet dışından ek arama kurtarma ekibi yönlendirildi.

    Çin de sel felaketi #2

    TÜNELDE MAHSUR KALAN 3 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI, 11 İŞÇİ ARANIYOR

    15 Temmuz'da su basan inşa halindeki bir tünelde mahsur kalan 14 işçiden 3'ünün cesedine ulaşıldı.

    Ülkenin güneyindeki Cuhay kentinde yer alan Şıcingşan Tüneli'ndeki suyun tahliye çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda 3 işçinin cesedi bulunurken, 11 işçiden hala haber alınamıyor.

    Dalgıç ve robotların da katıldığı çalışmalar, bir makinadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zaman zaman kesintiye uğruyor.

    Çin de sel felaketi #3

    Çin de sel felaketi #4

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