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Çin'de sele kapılan kadının kurtarılma anı

Çin'de sele kapılan kadının kurtarılma anı

Bölgeyi etkisi altına alan ve can kayıplarıyla tahliyelere neden olan sel sırasında akıntıya kapılan bir kadın, kurtarma ekiplerinin çabalarıyla çıkarıldı. O anlar kameraya yansıdı.