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- Çin'de sele kapılan kadının kurtarılma anı
Çin'de sele kapılan kadının kurtarılma anı
Bölgeyi etkisi altına alan ve can kayıplarıyla tahliyelere neden olan sel sırasında akıntıya kapılan bir kadın, kurtarma ekiplerinin çabalarıyla çıkarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 21.07.2021 - 09:01
Çin'de aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selden çok sayıda vatandaş zarar gördü.
Henan bölgesinde yer alan Zhengzhou kentini oldukça etkileyen şiddetli yağmur ve selden dolayı çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Yüz binlerce kişinin tahliye edildiği bölgede bir kadın sel sularına kapıldı.
SEL SULARINDAN KURTARMAYI DENEDİLER
Sel sularına kapılan kadın, çevredekiler tarafından fark edilmesinin ardından kurtarılmaya çalışıldı.
HALATLA ÇIKARILDI
Bir halat yardımıyla suların aktığı yöne doğru aşağıya düşen kadın, sarıldığı ip sayesinde birkaç kişinin kendisini yukarı çekmesiyle kurtarıldı.
Çin'de sele kapılan kadının kurtarılma anı VİDEO
KURTARMA ANI KAMERADA
Kurtarma ve destek çalışanlarının kadını suların arasından çıkarmaya çalıştığı anlar, bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.