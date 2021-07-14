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    Çin'de selfie çekilen fenomen, kayalıklardan düşüp öldü

    Verdiği tehlikeli pozlarla kısa sürede çok sayıda takipçi edinen 32 yaşındaki Sofia Cheung, selfie çekildiği sırada kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 09:30
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    Çin'de selfie çekilen fenomen, kayalıklardan düşüp öldü

    Çin'in güneyindeki Hong Kong'ta bulunan Ha Pak Lai parkına giden 32 yaşındaki Sofia Cheung, üç arkadaşıyla birlikte vakit geçirdi.

    Sık sık doğal ortamlara giderek tehlikeli pozlar veren Cheung, burada da poz vermeyi sürdürdü.

    Verdiği pozlarla kısa sürede çok sayıda takipçiye ulaşan Cheung, parkta bir şelalenin üst kısmında poz verdi.

    KAYALIKLARDAN DÜŞTÜ

    Cheung, poz verdiği sırada ayağı kayınca aşağıya devrilip, şelalenın dibindeki gölete düştü.

    Çin de selfie çekilen fenomen, kayalıklardan düşüp öldü #1

    KURTARILAMADI

    Ağır yaralanan Sofia, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fakat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Çin de selfie çekilen fenomen, kayalıklardan düşüp öldü #2

    Çin de selfie çekilen fenomen, kayalıklardan düşüp öldü #3

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