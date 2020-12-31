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    Çin'de su şirketi sahibi Zhong Shanshan, Asya’nın en zengini oldu

    Çin'de ambalajlı su üreticisi Nongfu Shanquan'in sahibi Zhong Shanshan, 77.8 milyar dolarlık servetiyle Asya’nın en zengini oldu.
    • AA
    • 31.12.2020 - 14:27
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 15:55
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    Çin'de su şirketi sahibi Zhong Shanshan, Asya’nın en zengini oldu

    Çinli 66 yaşındaki Zhong Shanshan'ın serveti bu yıl 70.9 milyar dolardan 77.8 milyar dolara yükseldi.

    ZİRVEYE ÇIKTI

    Shanshan, söz konusu servetiyle "Asya’nın en zengini" unvanını 76.9 milyar dolar serveti bulunan Hint Mukesh Ambani’den devraldı.

    Asya’nın en zengini olmasının yanı sıra dünya genelinde 11’inci sırada bulunan Zhong Shanshan, su şirketinin yanı sıra Pekin merkezli bir ilaç şirketinin de hissedarı.

    Zhong Shanshan

    Zhong Shanshan

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