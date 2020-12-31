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Çin'de su şirketi sahibi Zhong Shanshan, Asya’nın en zengini oldu

Çin'de su şirketi sahibi Zhong Shanshan, Asya’nın en zengini oldu

Çin'de ambalajlı su üreticisi Nongfu Shanquan'in sahibi Zhong Shanshan, 77.8 milyar dolarlık servetiyle Asya’nın en zengini oldu.