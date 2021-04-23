Euro
10.0547
0.71%
Dolar
8.3371
0.38%
Altın
478.63
0.44%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
409.090
-7.78%
EXEN Coin
17.84
-15.57%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Çin'de takla atan sürücüyü emniyet kemeri kurtardı

    Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, refüje çıktı. Takla atan aracın içinden sağ çıkan sürücüyü, emniyet kemeri kurtardı.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 12:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de takla atan sürücüyü emniyet kemeri kurtardı

    Çin’in Jiangsu eyaletinin Changshu şehrinde sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Hızla ilerlerken önce refüje çarptı, ardından refüjdeki direğe çarptı.

    Otomobil, kazanın şiddeti ile takla atarak ters döndü.

    Sürücünün yardımına yoldan geçen vatandaşlar yetişti.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Araç içerisinden çıkarılan sürücüyü hayata bağlayan emniyet kemeri oldu.

    Vücudunda ufak çizikler bulunan şahıs, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

    Çin de takla atan sürücüyü emniyet kemeri kurtardı #1

    KAMERALARA YANSIDI

    Kazanın, sürücünün direksiyon başında uyuyakaldığı için gerçekleştiği belirlendi.

    Kaza anları, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

    Çin'de takla atan sürücüyü emniyet kemeri kurtardı VİDEO

    Çin de takla atan sürücüyü emniyet kemeri kurtardı #2

    Çin de takla atan sürücüyü emniyet kemeri kurtardı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir