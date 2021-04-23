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- Çin'de takla atan sürücüyü emniyet kemeri kurtardı
Çin'de takla atan sürücüyü emniyet kemeri kurtardı
Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, refüje çıktı. Takla atan aracın içinden sağ çıkan sürücüyü, emniyet kemeri kurtardı.
- Haber Merkezi
- 23.04.2021 - 12:29
- Güncelleme : 23.04.2021 - 12:46
Çin’in Jiangsu eyaletinin Changshu şehrinde sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Hızla ilerlerken önce refüje çarptı, ardından refüjdeki direğe çarptı.
Otomobil, kazanın şiddeti ile takla atarak ters döndü.
Sürücünün yardımına yoldan geçen vatandaşlar yetişti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinden çıkarılan sürücüyü hayata bağlayan emniyet kemeri oldu.
Vücudunda ufak çizikler bulunan şahıs, kazadan yaralı olarak kurtuldu.
KAMERALARA YANSIDI
Kazanın, sürücünün direksiyon başında uyuyakaldığı için gerçekleştiği belirlendi.
Kaza anları, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Çin'de takla atan sürücüyü emniyet kemeri kurtardı VİDEO