Çin'de üç çocuğa izin çıktı

Asya ülkesinde en fazla iki çocuk sahibi olmalarına izin verilen çiftler için bu sayı artırıldı.

Çin, ülkede gerileyen doğum oranının ardından harekete geçti.

Pekin yönetimi, nüfusa ilişkin yeni politika doğrultusunda çiftlerin en fazla üç çocuğa sahip olmasına izin verdi.

1.4 milyar nüfuslu Asya ülkesinde düşüş trendine giren doğum oranının yeniden artırılması hedefleniyor.

ÇİFTLERE 3 ÇOCUĞA KADAR İZİN

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'ya göre, değişiklik, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından onaylandı. Ülkede daha önce en fazla iki çocuk sahibi olunabiliyordu.

Üç çocuğa kadar doğum izni, her on yılda bir yapılan nüfus sayımının ardından Çin nüfusunun büyümesinin yavaşlamasına ilişkin verilerin ardından geldi.

NÜFUS ARTIŞ HIZI AZALMA EĞİLİMİNDE

Nüfus artış hızındaki azalma, çiftlerin daha fazla bebek sahibi olmaları ve nüfus düşüşünü önlemeye yönelik önlemleri artırması için Pekin üzerinde baskı oluşturmuş durumda.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan nüfus sayım sonuçları, 2000 ile 2010 yılları arasında yüzde 0,57 olan büyüme oranının son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 0,53'e düştüğünü gösteriyor.

Nüfus sayımı verilerinin açıklanmasının ardından Çin'in, aile politikası kurallarını esneteceği konusunda bir görüş hakimdi.

"NÜFUSUN YAPISINI İYİLEŞTİRECEK"

Çin Komünist Partisi'nin organlarından Politbüro toplantısında alınan karara işaret eden Xinhua, "Her çiftin üç çocuk sahibi olmasına izin vermek ve ilgili destek politikalarını uygulamak, nüfusun yapısını iyileştirmeye yardımcı olacak." dedi.

Çin'de aileleri uzun yıllar boyunca yalnızca tek çocuğa sahip olmakla sınırlayan katı doğum politikası kademeli olarak gevşetilmiş, 2016'dan beri ikinci çocuk sahibi olunmasına izin verilmişti.

Politbüro, ayrıca emeklilik yaşının kademeli bir şekilde yükseltileceğini bildirdi.