Çin'de yanan Xiaomi araçta kilitli kalan sürücü hayatını kaybetti

Çin’in güneybatısındaki Chengdu kentinde tam anlamıyla bir facia yaşandı.

Xiaomi’ye ait SU7 elektrikli otomobil kaza yaptı.

Araç kazanın ardından alevlere teslim oldu. Alevler yükselen araçta sürücü kilitli kaldı.

SÜRÜCÜ KİLİTLİ KALDI

Çevredekiler hemen sürücünün yardımına koştu. Düğer sürücüler kapıları açmak için çabaladı ancak başarılı olamadı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre sürücü kurtarılamadı.

O dehşet anları ise kameralara yansıdı.

Sürücünün yanarak can vermesinin ardından elektrikli araçlardaki kilit sistemi yeniden gündeme geldi.

HİSSELERDE YÜZDE 10'LUK KAYIP

Kazanın ardından Xiaomi hisseleri pazartesi günü yüzde 10 düşerek nisan ayından bu yana en sert kaybını yaşadı. Şirket, konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.