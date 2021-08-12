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- Çin’de yavru pandaların oyunu kamerada
Çin’de yavru pandaların oyunu kamerada
Qinling Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Merkezi’nde Qin Xiu, Qin Yun ve Qin Hua adlı yavru pandaların dakikalarca oyun oynadığı anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 12.08.2021 - 15:15
- Güncelleme : 12.08.2021 - 15:49
Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Qinling Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Merkezi, renkli görüntülere sahne oldu.
Merkezde bulunan 3 panda yavrusu, güneşin altında dakikalarca oyun oynadı.
DÜŞE KALKA EĞLENDİLER
Qin Xiu, Qin Yun ve Qin Hua adlı pandalar birbirlerinin üzerine çıkıp, düşe kalka eğlendi.
Birbirini kovalayan yavru pandaların sevimli halleri, saniye saniye kameraya yansıdı.
Çin’de yavru pandaların oyunu kamerada VİDEO