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    Çin’de yavru pandaların oyunu kamerada

    Qinling Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Merkezi’nde Qin Xiu, Qin Yun ve Qin Hua adlı yavru pandaların dakikalarca oyun oynadığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 15:49
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    Çin’de yavru pandaların oyunu kamerada

    Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Qinling Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Merkezi, renkli görüntülere sahne oldu.

    Merkezde bulunan 3 panda yavrusu, güneşin altında dakikalarca oyun oynadı.

    DÜŞE KALKA EĞLENDİLER

    Qin Xiu, Qin Yun ve Qin Hua adlı pandalar birbirlerinin üzerine çıkıp, düşe kalka eğlendi.

    Birbirini kovalayan yavru pandaların sevimli halleri, saniye saniye kameraya yansıdı.

    Çin’de yavru pandaların oyunu kamerada VİDEO

    Çin’de yavru pandaların oyunu kamerada #1

    Çin’de yavru pandaların oyunu kamerada #2

    Çin’de yavru pandaların oyunu kamerada #3

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