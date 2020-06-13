Çin'de yemek için kafeslerde tutulan 700 kedi kurtarıldı

Restoranlara satılmak için hazır halde bulundurulan kediler, sokağa salıverilerek özgürlüğüne kavuştu.

Görüntüler, Çin'in Şansi eyaletine bağlı Linfen şehrinde kaydedildi.

Koronavirüs salgının başladığı Çin'de kedi ve köpek eti satışının yasaklanmasının ardından denetimler devam ediyor.

Denetim sonucunda yaklaşık 700 kedinin restoranlara tüketilmek üzere satılacağı anda yakanlandığı öğrenildi.

KEDİLER, RESTORANLARA SATILACAKTI

Olayın görgü tanığı, kedilerin restoranların talepleri üzerine “yemek olarak servis edilmeye hazır” halde tutulduğunu belirtti.

Çin’de yemek için tutulan 700 kedi kurtarıldı VİDEO

"YASAK SONRASI KAÇAK SATIŞ ARTTI"

Görgü tanığı, salgının ardından Çin hükümeti tarafından alınan kedi ve köpek eti tüketiminin yasaklanması kararı sonrası kaçak satışların arttığını ifade etti.

Denetimler sırasında yakalanan kedilerin sokağa salıverildiği belirtildi. Salgının başladığı Çin'in Şenzen kenti, 1 Mayıs'tan itibaren kedi ve köpek eti satışının yasaklandığı ilk şehir olmuştu.

HASTALIKLARIN ÇOĞU HAYVANDAN İNSANA GEÇİYOR

Sorunun temel noktasının insan ve hayvan teması olduğunun altını çizen bilim adamlarına göre, insanlara bulaşan bakterilerin virüs ve parazitli hastalıkların üçte ikisinden fazlası hayvanlardan geliyor.

Pandemik hastalıklar ile mücadele eden Global Virome Projesi'ne göre vahşi yaşamda halen 1.7 milyondan fazla keşfedilmemiş virüs var. Bunların neredeyse yarısının insanlar için zararlı olabileceği tahmin ediliyor.

Çin Mühendislik Akademisi'nin yayınladığı bir rapora göre, vahşi hayvan yetiştirilmesi ve tüketilmesi endüstrisinin yıllık 57 milyar dolar civarında kazancı olduğu tahmin edildiğine dikkat çekilmişti.