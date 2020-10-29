Çin'de yoldan geçenlerin üzerine para yağdırma anı kamerada

Asya ülkesinde uyuşturucu aldığı belirtilen genç, yoldan geçenlerin üzerine para fırlattı. Paraları toplamak isteyenler, trafiğin sıkışmasına neden oldu.

Çin'de şaşkınlık veren anlar kayıtlara geçti. Bir binanın 30'uncu katından, insanların üzerine para atıldı.

Chongqing şehrinde kaydedilen görüntülerde, oturduğu dairenin penceresinden bir kişinin para yağdırdığını farkedenler, araçlarını durdurup paraları toplamaya başladı. Bir süre sonra trafikte sıkışıklık meydana geldi.

PARALARI SAÇAN GENÇ TUTUKLANDI

Bunun üzerine harekete geçen polis, genci uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle tutukladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

PARALAR EVİN TADİLATI İÇİN SAKLANIYORDU

200 bin yuan (yaklaşık 250 bin Türk Lirası) tutarındaki paranın evin tadilatı için söz konusu gencin annesi tarafından evde saklandığı kaydedildi.

Daily Mail'in aktardığına göre, dağıtılan paranın 4 bin yuanının geri alındığı bildirildi.

Çin'de yoldan geçenlerin üzerine para yağdı ViDEO

BU OLAY ÇİN'DE İLK DEĞİL

Çin basınında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz yıl Fujian bölgesinde başka bir adam, 100 bin yuanı havaya fırlatmıştı.

Ardından fevri davrandığını belirterek pişman olduğunu söyleyen kişi, insanları parasını iade etmeye çağırmıştı.