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- Çin'de yoldan geçenlerin üzerine para yağdırma anı kamerada
Çin'de yoldan geçenlerin üzerine para yağdırma anı kamerada
- Haber Merkezi
- 29.10.2020 - 16:46
- Güncelleme : 29.10.2020 - 16:50
Çin'de şaşkınlık veren anlar kayıtlara geçti. Bir binanın 30'uncu katından, insanların üzerine para atıldı.
Chongqing şehrinde kaydedilen görüntülerde, oturduğu dairenin penceresinden bir kişinin para yağdırdığını farkedenler, araçlarını durdurup paraları toplamaya başladı. Bir süre sonra trafikte sıkışıklık meydana geldi.
PARALARI SAÇAN GENÇ TUTUKLANDI
Bunun üzerine harekete geçen polis, genci uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle tutukladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
PARALAR EVİN TADİLATI İÇİN SAKLANIYORDU
200 bin yuan (yaklaşık 250 bin Türk Lirası) tutarındaki paranın evin tadilatı için söz konusu gencin annesi tarafından evde saklandığı kaydedildi.
Daily Mail'in aktardığına göre, dağıtılan paranın 4 bin yuanının geri alındığı bildirildi.
Çin'de yoldan geçenlerin üzerine para yağdı ViDEO
BU OLAY ÇİN'DE İLK DEĞİL
Çin basınında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz yıl Fujian bölgesinde başka bir adam, 100 bin yuanı havaya fırlatmıştı.
Ardından fevri davrandığını belirterek pişman olduğunu söyleyen kişi, insanları parasını iade etmeye çağırmıştı.