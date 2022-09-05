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    Çin’deki depremde anne panda ve yavrularının kaçtığı anlar

    Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki anne panda ve yavruları depremi hissetmelerinin ardından açık alana kaçtı.
    • 05.09.2022 - 23:35
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 00:16
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    Çin’deki depremde anne panda ve yavrularının kaçtığı anlar

    Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden kaçan pandalar gündem oldu.

    Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Shenshuping Koruma Üssünde bulunan anne panda ve yavruları depremi hissetmelerinin ardından bulundukları kapalı alandan açık alana kaçtı.

    Pandaların depremden kaçtığı an kamerada

    Pandaların kaçtığı anlar anbean kayıt altına alınırken, anne pandanın yavrularının ardından kapalı alanı terk ettiği görüldü.

    Çin’deki depremde anne panda ve yavrularının kaçtığı anlar VİDEO

    Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi

    Öte yandan, Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükselirken, 16 kişiden hala haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

    Çin’deki depremde anne panda ve yavrularının kaçtığı anlar #1


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