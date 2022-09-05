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- Çin’deki depremde anne panda ve yavrularının kaçtığı anlar
Çin’deki depremde anne panda ve yavrularının kaçtığı anlar
Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki anne panda ve yavruları depremi hissetmelerinin ardından açık alana kaçtı.
- 05.09.2022 - 23:35
- Güncelleme : 06.09.2022 - 00:16
Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden kaçan pandalar gündem oldu.
Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Shenshuping Koruma Üssünde bulunan anne panda ve yavruları depremi hissetmelerinin ardından bulundukları kapalı alandan açık alana kaçtı.
Pandaların depremden kaçtığı an kamerada
Pandaların kaçtığı anlar anbean kayıt altına alınırken, anne pandanın yavrularının ardından kapalı alanı terk ettiği görüldü.
Çin’deki depremde anne panda ve yavrularının kaçtığı anlar VİDEO
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi
Öte yandan, Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükselirken, 16 kişiden hala haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.