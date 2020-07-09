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    Çin'deki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi

    Sichuan eyaletinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 09.07.2020 - 08:02
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    Çin'deki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi

    Çin'in Sichuan eyaletinin Guanghan bölgesinde yer alan bir havai fişek fabrikasında patlama yaşandı.

    Patlama sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralanırken, çıkan yangının ardından gökyüzünü dumanlar kapladı.

    Çin'deki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi #1

    PATLAMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

    Yangına 10 itfaiye istasyonundan 27 araç ve 83 kişinin sevk edildiği bildirildi.

    Art arda meydana gelen patlamalar nedeniyle etrafta bulunan acil servislere güvenli bir bölgelere çekilme talimatı verildi.

    Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

    Çin'deki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi VİDEO


    Çin'deki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi #2

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