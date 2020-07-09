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- Çin'deki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Çin'deki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Sichuan eyaletinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
- İHA
- 09.07.2020 - 08:02
Çin'in Sichuan eyaletinin Guanghan bölgesinde yer alan bir havai fişek fabrikasında patlama yaşandı.
Patlama sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralanırken, çıkan yangının ardından gökyüzünü dumanlar kapladı.
PATLAMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR
Yangına 10 itfaiye istasyonundan 27 araç ve 83 kişinin sevk edildiği bildirildi.
Art arda meydana gelen patlamalar nedeniyle etrafta bulunan acil servislere güvenli bir bölgelere çekilme talimatı verildi.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Çin'deki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi VİDEO