Çin'deki selde korkutucu ayrıntı! 75 timsah çiftlikten kaçtı... Guangdong eyaletindeki sel felaketi sırasında 75 timsahın çiftlikten kaçtığı aktarılıyor. Bölgede tehdit oluşturan timsahlardan 8'i yakalanırken, geriye kalanlar halk için tehdit oluşturuyor.

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ensonhaber.com

Çin sel felaketi ile mücadele veriyor.

Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaleti, şiddetli yağışın ardından sele teslim oldu.

Bölgede seferberlik yaşanırken, korkutucu bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

75 timsah sel bölgesinde dolaşıyor

Derileri ve etleri için bir çiftlikte beslenen timsahlardan 75’i selin ardından kaçtı.

Yetkililer, bölgede yaşayanlara evde kalmaları çağrısı yaparken, eyalette OHAL ilan edildiği aktarıldı.

Aynı zamanda, timsahların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Elektro şokla etkisiz hale getiriliyor

Yetkililer timsahlardan 8’ini yakalarken geri kalanları bölgede tehdit oluşturuyor.

Bir diğer yandan görevliler, bazı timsahların güvenlik gerekçesiyle vurulduğunu ve elektro şokla etkisiz hale getirildiğini belirtti.