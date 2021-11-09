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    Çin'deki üstü açık alt geçit, görünümüyle dikkat çekiyor

    Pencereleri bulunan tünelin havadan çekilen fotoğrafları, simetrisi ve yol üzerindeki duruşu nedeniyle görenlerin dikkatini çekmeyi başardı.
    • AA
    • 09.11.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 09:41
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    Çin'deki üstü açık alt geçit, görünümüyle dikkat çekiyor

    Dünyanın her yerinde çeşitli mimari yapılarda eserler görürken, bu eserlerin yansımalarına yollarda da rastlıyoruz.

    Kalabalık nüfusuyla öne çıkan ülkelerden olan Çin'de de ilginç bir yapı, dikkatleri çekti.

    PENCERELİ TÜNEL

    Çin'in Guangzhou kentinde geniş bir caddenin ortasında yer alan ve üstünde açık pencereleri olan tünel, havadan drone ile fotoğraflandı.

    Yeşillendirmeyle çevreci bir yaklaşım katıldığı görülen alt geçidin görünümü, simetrisi, birçok kişinin dikkatini çekti.

    Çin deki üstü açık alt geçit, görünümüyle dikkat çekiyor #1

    Çin deki üstü açık alt geçit, görünümüyle dikkat çekiyor #2

    Çin deki üstü açık alt geçit, görünümüyle dikkat çekiyor #3

    Çin deki üstü açık alt geçit, görünümüyle dikkat çekiyor #4

    Çin deki üstü açık alt geçit, görünümüyle dikkat çekiyor #5

    Çin deki üstü açık alt geçit, görünümüyle dikkat çekiyor #6

    Çin deki üstü açık alt geçit, görünümüyle dikkat çekiyor #7

    Çin deki üstü açık alt geçit, görünümüyle dikkat çekiyor #8

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