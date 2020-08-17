Çin'deki üzgün kedi, sosyal medyada ilgi odağı oldu

Surat ifadesiyle herkesin dikkatini çeken kedinin sosyal medyadaki videosu, 2 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlendi.

Çin’de bir bölge sakini tarafından videoya çekilen ve üzgünmüş gibi görünen bir surat ifadesine sahip olan sokak kedisi, sosyal medyada herkesin ilgisini çekti.

VİDEO MİLYONLARCA TIKLANMA ALDI

Video ilk olarak Çin'de bir sosyal medya platformunda paylaşıldı, daha sonra benzersiz surat ifadelerine sahip olan kedileri yayınlayan bir hesap tarafından takipçilerine gösterildi.

Bununla birlikte sürekli olarak üzgün bir surat ifadesiyle görünen 'Panda' lakaplı kedinin videosu yaklaşık 2 milyondan fazla görüntülendi.

Bu videonun ise Chengdu şehrinde kayda alındığı tahmin ediliyor.

Üzgün kedi, sosyal medyada ilgi odağı oldu