Çin'den ABD’ye Tayvan uyarısı: Ateşle oynama

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesi sonrası Çin tarafından, ABD'ye Tayvan'a bağımsız bir devlet gibi davranmasını bırakması uyarısı yapıldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, dünyanın bir diğer "sıcak noktası" Tayvan nedeniyle de ABD ile Çin arasında gerilim yeniden yükseldi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ekonomik ve jeopolitik gerilimler de dahil olmak üzere ikili ilişkileri ele almak üzere telefonda görüştü. Liderler arasındaki 5’inci görüşme iki saatten fazla sürerken, Çin Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

"Dünya barışı, Çin ve ABD'nin sorumluluğundadır"

AA'nın haberine göre; liderlerin, Çin-ABD ilişkileri ve çıkarları hakkında samimi bir iletişim ve fikir alışverişinde bulunduğu aktarılan açıklamada, "Değişim ve düzensizlik dünyası ile karşı karşıya kalan uluslararası toplum ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar, Çin ve ABD’nin dünya barışını ve güvenliğini sağlamasını, küresel kalkınma ve refahı teşvik etmede liderliği üstlenmesini bekliyor. Bu, iki büyük ülke olan Çin ve ABD’nin sorumluluğundadır." denildi.

"Tayvan Boğazı'nın iki tarafı tek ve Çin'indir"

Xi’nin görüşmede, Çin’in Tayvan sorununa ilişkin ilkeli tutumunu ayrıntılı olarak açıkladığı aktarılan açıklamada, “Xi, Tayvan Boğazı’nın her iki tarafının da tek ve aynı Çin’e ait olduğu gerçeğini ve statükonun açık olduğunu vurguladı. Üç Çin-ABD ortak bildirisi, iki tarafın verdiği siyasi taahhütleri somutlaştırıyor ve tek Çin ilkesi, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli. Çin, ‘Tayvan bağımsızlığına’ yönelik ayrılıkçı hareketlere ve dış güçlerin müdahalesine kesinlikle karşı çıkıyor.” denildi.

ABD'ye uyarı: Ateşle oynayan kendini yakar

Çin hükümetinin ve halkının Tayvan sorunundaki konumunun net olduğu vurgulanan açıklamada, "Çin’in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla korumak, 1,4 milyardan fazla Çinlinin kesin iradesidir. Kamuoyuna meydan okunamaz. Ateşle oynayan kendini yakar. ABD tarafının bunu açıkça görebileceğini umuyoruz. ABD, tek Çin ilkesine saygı göstermeli ve üç ortak bildiriyi hem sözlü hem de fiili olarak uygulamalıdır." denildi.

Biden: ABD'nin Tayvan politikası değişmedi

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise, Tayvan konusunda Başkan Biden’ın ABD politikasının değişmediğini, ABD’nin statükoyu değiştirmeye veya Tayvan Boğazı’ndaki barış ve istikrarı baltalamaya yönelik tek taraflı çabalara şiddetle karşı çıktığını vurguladığı belirtilmişti.

Çin, ABD'den Tayvan'a ziyareti provokasyon görecek

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, Çin’in üzerinde hak iddia ettiği Tayvan’a muhtemel ziyaretiyle ilgili endişelerin artması üzerine Çin bu konuda sert yanıt vermişti. Pelosi’nin, ABD’den gayri resmi savunma desteği alan ancak Çin’in kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğü Tayvan’a ziyareti durumunda Çin’in, böyle bir geziyi bir provokasyon olarak göreceği ifade edildi.

"Çin'e meydan okunursa güçlü tepkiler alınacaktır"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "ABD kendi yolunda gitmekte ve Çin’e meydan okumakta ısrar ederse kesinlikle güçlü tepkilerle karşılaşacaktır." demişti.

Pelosi, Tayvan ziyaretini gerçekleştirmesi halinde en son 1997’de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich tarafından ziyaret edilen Tayvan’a seyahat eden en üst düzey ABD yetkilisi olacak.

Biden, geçen hafta yaptığı bir açıklamada ise ABD yetkililerinin şu anda Tayvan’ı ziyaret etmesinin "iyi bir fikir olmadığını" söylemişti.

Tayvan ordusu tatbikatından