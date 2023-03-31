Çin'den ABD'yi kızdıracak mesaj: Rusya ile askeri işbirliğini geliştirmeye hazırız Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, Rusya ile askeri alanda stratejik iletişim ve ortak askeri tatbikatlar, hava ve deniz devriyeleri dahil işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

AA

Çin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından 'savaş ve işgal' sözcüklerini kullanmaktan kaçınmış, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki oylamalarda çekimser kalarak Moskova'yı kınamayan az sayıda ülke arasında yer almıştı.

Çin Devlet Başkan Şi Cinping'in Moskova ziyaretinde iki ülke liderleri stratejik işbirliğini küresel ölçekte genişletme taahhüdünde bulunmuştu.

Şi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejik işbirliğinin genişletilmesine dair imzaladığı ortak bildiride Uzak Doğu'dan Avrupa'ya, Güneydoğu Asya'dan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada, Ukrayna'daki krizden Kuzey Kore'nin nükleer programına, Suriye'deki iç savaştan ve Libya'daki ve Filistin'deki duruma kadar farklı sorun alanlarına ilişkin görüşlere yer verilmişti.

Çin'den ABD'yi kızdıracak mesaj

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, iki ülke ordularının 'uluslararası eşitliği ve adaleti güvenceye almak ve küresel güvenliğe katkı sağlamak' için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Şi'nin bu ayın başında yaptığı ziyarette Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile vardığı mutabakatı hatırlatan Tan, "Çin ordusu iki devlet başkanının vardığı mutabakatı tam olarak hayata geçirmek için stratejik iletişimi ve eş güdümü güçlendirmeye hazırdır" dedi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Çin ile Rusya arasındaki ilişkinin Soğuk Savaş'taki gibi benzer bir ittifak olmadığını çünkü 'cepheleşmeme ve üçüncü tarafları hedef almama' ilkelerine dayandığını vurguladı.