Çin'den, çocukları okul saldırısında ölen İranlı ailelere para yardımı

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda, Minab kentinde bulunan bir ilkokul da hedef alınmıştı.

İran kaynaklarından yapılan açıklamalara göre, söz konusu saldırıda 168 öğrenci hayatını kaybetti.

Saldırı dünya kamuoyunda geniş bir yankı bulurken Çin'den, bu konuya dair bir hamle geldi.

İRANLI AİLELERE 200 BİN DOLAR YARDIM

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, çok sayıda öğrencinin ölümüne yol açan saldırı nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Sözcü Guo, Çin Kızılhaçı'nın hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine destek amacıyla İran Kızılay'ına 200 bin dolar yardım yapacağını ifade etti.

İRAN'DAKİ OKUL SALDIRISI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı.

Saldırıda çoğu çocuk 185 kişi yaşamını yitirmişti.

İran, saldırıyı "affedilmez bir savaş suçu" olarak nitelerken, ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu İran'a yüklemeye yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, devam eden askeri soruşturmanın ön bulguları, saldırının ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.