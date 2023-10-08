Çin'den İsrail-Filistin gerilimine yorum: Derin endişe duyuyoruz Pekin yönetimi, taraflar arasındaki barış müzakerelerinin devam etmesini istedi. Kalıcı barışın tesis edilmesi gerektiği vurgulanırken, bağımsız Filistin Devleti kurulması gerektiği belirtildi.

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İsrail ile Filistin arasında yeniden tırmanan gerilimi dünya yakından takip ediyor.

Taraflara destek mesajları verenler kadar, yaşananlardan endişe duyanlar da var.

Asya ülkesi Çin, iki ülke arasında meydana gelen olayların dindirilmesi gerektiğini söyledi.

Çin: Uluslararası toplum harekete geçmeli

Global Times'ın aktardığına göre, Pekin yönetimi, uluslararası toplumun tansiyonun düşürülmesi için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Kalıcı barış için İsrail ve Filistin arasında müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiği kaydedildi.

Barış müzakerelerinin devam etmesini istediler

Çin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu “aciliyet duygusunu artırmaya” ve “Filistin meselesine olan bağlılığını yoğunlaştırmaya” çağırdı.

Ayrıca hem İsrail hem de Filistin taraflarına kalıcı barışa giden yol için görüşmelere kısa sürede yeniden başlamaları çağrısında bulunuldu.

Bağımsız Filistin Devleti vurgusu

Çatışmadan çıkmanın temel yolunun, iki devletli çözümün uygulanması ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasından geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, "Çin, uluslararası toplumla birlikte aralıksız çalışmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan sivillerin korunması, durumun daha da kötüleşmesini önlemek için itidalli davranılması ve düşmanlıkların sona erdirilmesi çağrısı yapıldı.