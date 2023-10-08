İsrail, Lübnan'dan düzenlenen saldırıya karşılık verdi Lübnan'ın güneyindeki hedefler topçu atışlarıyla vuruldu. İsrail ordusu, sivillere "Kapalı alanlardan çıkmayın" uyarısı yaptı.

AA

Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan tarafından önce silahlarla ateş açıldığı, sonrasında ise roketlerle saldırı yapıldığı belirtildi.

Her türlü senaryoya hazır olunduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

İsraillilere uyarı: Kapalı alanlardan çıkmayın

Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmamaları talimatı verildi.

Yaşanan saldırı üzerine İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı hedefleri topçu atışıyla vurdu.

Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin, saldırıya karşılık olarak Lübnan topraklarındaki hedefleri vurduğu kaydedildi.

Kefr Şuba bölgesi vuruldu

Öte yandan Lübnan yerel medyasındaki haberlerde, Kefr Şuba bölgesi ve yakın civarının yoğun şekilde vurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, daha önce Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)