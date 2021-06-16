Çin'den nükleer sızıntı iddialarına yanıt

Pekin yönetimi, reaktör soğutma sıvısındaki radyasyonun arttığını belirtti. Ancak bunun 'izin verilen aralıkta' olduğu kaydedildi.

Hong Kong yakınlarında Çin'e ait Taishan Nükleer Güç Santrali'ndeki bir reaktörde 5 yakıt çubuğunun kırıldığı bildirildi.

Santral, nükleer sızıntı olabileceği yönünde endişelere yol açtı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, gelişmelerden "son derece endişeli" olduklarını söyledi.

"DURUM KONTROL ALTINDA"

Pekin hükümeti, radyoaktivite sızıntısı iddialarını yalanladı. Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Guangdong eyaletindeki Taishan Nükleer Santrali'nin 1 Nolu reaktörünün içinde radyasyon seviyesinin yükseldiğini, ancak planlandığı gibi işleyen bariyerler tarafından kontrol altına alındığını bildirdi.

"RADYASYON ARTIŞI İZİN VERİLEN ARALIKTA"

Associated Press'in haberine göre, uzmanlar, yakıt çubuklarının nükleer fisyon sırasında üretilen radyoaktif gaz sızdırdığını öne sürdü.

"Çevreye radyoaktif sızıntı sorunu yok." diyen Bakanlık, reaktör soğutma sıvısındaki radyasyonun arttığını ancak bunun 'izin verilen aralıkta' olduğunu kaydetti.