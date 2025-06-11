Çin'e en çok borcu olan 20 ülke

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Uzmanlara göre, Afrika'nın başta altyapı olmak üzere kalkınmaya yönelik ihtiyaçları var.

Çin ise bu ihtiyaçları en uygun koşullarla sağlayacak olmasından dolayı ön plana çıkıyor.

Çin, Kuşak ve Yol Girişimi aracılığıyla Afrika'daki ekonomik ve stratejik etkisini derinleştirirken, küresel ticaretteki konumunu güçlendiriyor.

Bu durum, Afrika ülkeleri için hem fırsatlar hem de potansiyel zorluklar barındırıyor.

KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ

2013'te duyurulan Kuşak ve Yol Girişimi, Çin'den Asya, Avrupa ve Afrika'ya uzanan büyük bir altyapı ağı oluşturmayı hedefliyor. Bu girişim kapsamında, demir yolları, limanlar, otoyollar ve enerji santralleri gibi mega projeler hayata geçiriliyor.

ÇİNLİ BANKALAR KREDİ SAĞLIYOR

Afrika ülkeleri, Kuşak ve Yol Girişimi'nin önemli bir parçası haline gelmiş durumda bulunuyor. Çin Exim Bank ve Çin Kalkınma Bankası gibi kurumlar aracılığıyla sağlanan milyarlarca dolarlık krediler, bu projelerin finansmanında kilit rol oynuyor.

AFRİKA'DA ÇİN'E EN ÇOK BORCU OLAN ÜLKE ANGOLA

Dünya Bankası'na göre, 2023'te, Çin'e en çok borcu olan 20 ülkenin 11'ini Afrika kıtasındaki ülkeler oluşturuyor. Verilere göre, Çin'e en çok borcu olan Afrika ülkesi 17,8 milyar dolar ile Angola.

Onu, 6,5 milyar dolar ile Etiyopya, 6,3 milyar dolar ile Mısır takip ediyor.

6 milyar dolar ile Zambiya ve Kenya, 5,1 milyar dolar ile Nijerya, 4,2 milyar dolar ile Fildişi Sahili, 3,5 milyar dolar ile Güney Afrika ve Kamerun, 3,2 milyar dolar ile Kongo Cumhuriyeti ve 2,9 milyar dolar ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Çin'e en çok borcu olan ülkeler arasında yer alıyor.

Afrika kıtasındaki ülkeler haricinde ise 22,5 milyar dolar ile Pakistan, 21,2 milyar dolar ile Arjantin, 8,6 milyar dolar ile Sri Lanka, 6,7 milyar dolar ile Bangladeş, 6 milyar dolar ile Laos, 4 milyar dolar ile Kamboçya, 3,5 milyar dolar ile Belarus, 3,3 milyar dolar ile Ekvator ve 3 milyar dolar ile Brezilya listede bulunuyor.

ÇİN'E EN ÇOK BORCU OLAN 20 ÜLKE

Pakistan

Arjantin

Angola

Sri Lanka

Bangladeş

Etiyopya

Mısır

Zambiya

Kenya

Laos

Nijerya

Fildişi Sahili

Kamboçya

Belarus

Güney Afrika

Kamerun

Ekvator

Kongo Cumhuriyeti

Brezilya

Demokratik Kongo Cumhuriyeti