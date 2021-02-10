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    Çin'in havai fişek deposu patladı

    Havai fişekle dolu depoda çıkan yangın, patlamaya sebep oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 14:29
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    Çin'in havai fişek deposu patladı

    Çin'in Liaoning eyaletinin Panjin şehrinde bulunan havai fişek deposunda çıkan yangının ardından, büyük bir patlama meydana geldi.

    Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, herhangi bir kaybın yaşanmadığı belirtildi.

    Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    HAVAİ FİŞEKLER ART ARDA PATLADI

    Öte yandan havaya yükselen yoğun dumanla birlikte sürekli olarak patlayan havai fişekler, havadan görüntülendi.

    Çin'in havai fişek deposu patladı

    Çin in havai fişek deposu patladı #1

    Çin in havai fişek deposu patladı #2

    Çin in havai fişek deposu patladı #3

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