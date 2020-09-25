Çin'in hedefi, yılda 1 milyar doz koronavirüs aşısı üretmek

Yılda 500 milyon doz üretme kapasitesine sahip fabrikayı devreye alan Asya ülkesi, bu miktarı artırmak istiyor.

Çin'den koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama geldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Cıng Congvey, düzenlediği basın toplantısında, kurulan yeni fabrikalarla ülkenin üretim kapasitesini yıl sonu itibarıyla 610 milyon doza çıkarmayı planladıklarını söyledi.

YILLIK 1 MİLYAR DOZ AŞI ÜRETİLEBİLECEK

Cing, gelecek yıl ise 1 milyar doz aşı üretebilecek kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Komisyonun Aşı Geliştirme Görev Gücüne önderlik eden Cıng, hükümetin test ve üretim tesislerinin inşasına yönelik teşvik ve desteğinin mevcut üretim kapasitesinin hızla artmasına katkı sağladığını kaydetti.

Cıng, halen geliştirme aşamasındaki aşıların yaygın kullanıma hazır hale gelmesinin ardından ilk olarak sağlık çalışanlarının, sınır personelinin ve risk grubundaki yaşlı nüfusun aşılanmasına öncelik verileceğini, ardından genel kamuya yönelik aşı kampanyalarının yürütüleceğini belirtti.

500 MİLYON DOZ ÜRETİM KAPASİTELİ FABRİKA AÇILDI

Bu arada Çin ilaç şirketi SinoVac, üçüncü aşama klinik denemeleri devam eden "CoronaVac" adlı koronavirüs aşı adayını kitlesel ölçekte üretmek üzere Pekin'in güneyinde yılda 500 milyon doz üretme kapasitesine sahip bir fabrikanın açılışını bugün gerçekleştirdi.

ÇİN'DEKİ AŞI ÇALIŞMALARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de 10 aşı adayının klinik denemeleri sürüyor. Bunlardan 4'ü birinci, 2'si ikinci, 4'ü ise üçüncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.

Sinopharm, Sinovac ve CanSino gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlar ile iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor.

SinoVac'ın geliştirdiği CoronaVac'ın yanı sıra Sinopharm'ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile geliştirdiği iki aşı adayı ve CanSino'nun Çin Askeri Tıp Akademisi ile iş birliğinde geliştirdiği "Ad5-NCov" adlı aşı adayı, en fazla umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.

Öte yandan Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği "BNT162b1" adlı aşı adayının üretim lisansı Çinli Fosun Pharma ilaç şirketi tarafından satın alındı.

29 AŞI ADAYI KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

DSÖ verilerine göre, 22 Eylül itibarıyla dünya genelinde koronavirüse karşı 38 aşı adayı klinik deneme, 149 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 32 milyon 460 bini aşarken, 988 binden fazla kişi hayatını kaybetti.