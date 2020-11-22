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    Çin'in Pudong şehrinde koronadan sonra SARS paniği

    Çin'in Pudong şehrinde koronadan sonra SARS paniği

    Çin'in Şangay Pudong havalimanında bazı kargo çalışanlarında SARS virüsü tespit edildi iddiasının ardından karantinaya alınmak isteyen binlerce kişi kaçmaya çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2020 - 21:02
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 21:07
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    Geçtiğimiz yıl Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanmaya devam ediyor.

    1 yıl önce çıkan koronavirüs salgınına tam anlamıyla bir çözüm bulunamamışken, Çin'den gelen yeni görüntüler izleyenlerde endişe yarattı.

    ÇİN, YİNE ENDİŞE VERİCİ GÖRÜNTÜLERLE GÜNDEMDE

    Çin'in Şangay-Pudong havalimanında bazı kargo çalışanlarında hem koronavirüs hem de SARS virüsü tespit edildiği iddiası ortalığı karıştırdı.

    Yetkililer, kargo çalışanlarında hangi virüse yakalandığı konusunda net bir açıklama yapmazken, Çin medyası SARS virüsü olabileceğini iddia etti.

    Çin'in Pudong şehrinde koronadan sonra SARS paniği VİDEO

    KARGO ÇALIŞANINDA BELİRLENEMEYEN VİRÜS BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

    Kargo çalışanlarında tespit edilen virüsün belirsizliği yaşanırken, yetkililerce karantinaya alınmak istenen binlerce kişi havalimanından kaçmaya çalıştı.

    Tam bir kargaşa havasının yaşandığı görüntülerde, yetkili personellerin havalaanından çıkmak isteyenleri tutmakta güçlük çektiği görüldü.

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    Çin in Pudong şehrinde koronadan sonra SARS paniği #2

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    Çin in Pudong şehrinde koronadan sonra SARS paniği #4

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