Çin’in son İmparatoru Puyi'nin saati 6,2 milyon dolara satıldı Hong Kong’da düzenlenen müzayedede Çin’in son İmparatoru Aisin-Gioro Puyi'ye ait olan Patek Philippe marka saat 6,2 milyon dolara alıcı buldu.

İHA

Hayatı Oscar ödüllü "The Last Emperor" (Son İmparator) filmine konu olan Çin’in son İmparatoru Aisin-Gioro Puyi'ye ait olan Patek Philippe marka saat Hong Kong’da Phillips Asia Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

6,2 milyon dolara satıldı

Saat, Asyalı bir koleksiyoncu tarafından 6,2 milyon dolara satın alındı. Phillips Asia Müzayede Evi Saat Başkanı Thomas Perazzi yaptığı açıklamada, söz konusu fiyatın bir imparatora ait olan herhangi bir kol saati için "en yüksek fiyat" olduğunu aktard.

İmparator Puyi, saati tercümanına hediye etmiş

Phillips Asia Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, saatin Patek Philippe tarafından üretilen bilinen 8 Reference 96 Quantieme Lune modelinden biri olduğu aktarılarak, Japonya'nın 1945'te II. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinden sonra Sovyetler Birliği tarafından esir alınan Puyi’nin saati Rus tercümanı Georgy Permyakov’a hediye ettiği aktarıldı.

Saat için 3 yıllık araştırma yapıldı

Açıklamada, saatin tarihini araştırmak ve kaynağını doğrulamak için saat uzmanları, tarihçiler, gazeteciler ve bilim insanlarıyla üç yıl işbirliği yapıldığı belirtildi.

Puyi, Çin'in Shenyang Havalimanı'nda Sovyetler Birliği tarafından yakalanmasının ardından savaş esiri olarak Rusya'nın Habarovsk kentinde beş yıl hapsedilmişti.

Puyi'nin tercümanı Georgy Permyakov 2001 yılında verdiği röportajda, Puyi’nin saati kendisine Sovyetler Birliği'ndeki son gününde Çin'e iade edilmeden kısa bir süre önce verdiğini ifade etmişti.

Öte yandan Etiyopya’nın son İmparatoru Haile Selassie'ye ait Patek Philippe saat, 2017’de 2,9 milyon dolara, Vietnam'ın son İmparatoru Bao Dai'ye ait Rolex marka saat 2017'de 5 milyon dolara satılmıştı.