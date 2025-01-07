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Haber Merkezi

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi, korku dolu anlara tanık oldu.

"Batı Çin" olarak tasvir edilen Tibet Özerk Bölgesi'nde Xigaze kentine bağlı Dingri ilçesinde yerel saatle 09.05'te 7.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

10 kilometre derinlikte olduğu kaydedilen depremin etkileri ise yıkıcı oldu.

53 ÖLÜ, 62 YARALI

İzole bölgede meydana gelen depremde binlerce bina sarsıntının etkisiyle yıkılırken, birçok kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Çin'in resmi haber ajansında yer alan bilgilere göre, depremde 53 kişi yaşamını yitirdi, 62 kişi ise yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısının ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

SON 5 YILIN EN ŞİDDETLİ DEPREMİ

Depremlerin yaygın olduğu bölgede yaşanan bu felaket, son beş yılda 200 kilometrelik bir yarıçap içinde kaydedilen en güçlü deprem olarak kayıtlara geçti.

DEPREMİN ARDINDAN TOPRAK KAYMALARI YAŞANDI

Nepal ile Hindistan’ın kuzey kesimlerinde de hissedilen deprem, Tibet bölgesini adeta yerle bir etti.

Binlerce evin zarar gördüğü depremin ardından toprak kaymaları da meydana geldi.

Yaşananların ardından onlarca köy harabeye döndü.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SEKTEYE UĞRADI

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’da yer alan habere göre; merkez üssü, Himalayaların yükseklerinde, ulaşılması zor bir bölgede yer alıyor.

Bu nedenle kurtarma ekipleri, zorlu kış şartları ve coğrafi engeller nedeniyle cesetlere ve yaralılara ulaşmakta zorlanıyor.

Çin’in kutsal Şigatse kenti ve çevredeki köylerde depremden etkilenen halk, hem can kaybı hem de altyapı tahribatı nedeniyle büyük bir çaresizlik içinde yardım bekliyor.

"KAYIPLAR EN AZA İNDİRİLECEK"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Tam kapsamlı arama ve kurtarma çalışmaları, kayıpların en aza indirilmesi, etkilenen sakinlerin düzgün bir şekilde güvenli bölgelere yerleştirilmesi ve kış boyunca vatandaşların güvenlik ve sıcaklıklarının sağlanması için" son hızla çalışıldığını vurguladı.

Çin Meteoroloji İdaresi’ne göre, Dingri’de sıcaklıklar şu anda yaklaşık -8 santigrat derece (17,6 Fahrenheit) ve bu akşam -18 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Merkezi otoriteler tarafından depremin etkilediği bölgelere pamuklu çadırlar, yorganlar ve yüksek irtifa ile soğuk bölgeler için özel malzemeler dahil olmak üzere afet yardım malzemeleri gönderildiği bildirildi.