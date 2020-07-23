Çin'in Washington Büyükelçiliği'ne bomba tehdidi

Elçiliği arayan kişinin bomba ihbarında bulunduğu belirtildi. Olay üzerine bina çevresinde önlemler artırıldı.

Washington ve Pekin arasında mevcut gerilim gün geçtikçe tırmanıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin'in Washington Büyükelçiliği'ne bilinmeyen bir numaradan telefonla bomba ihbarı yapıldığını bildirdi.

Sözcü Chunying, "ABD hükümeti tarafından yayılan nefretin bir sonucu olarak Çin Büyükelçiliği bomba ve ölüm tehditleri aldı." ifadelerini kullandı.

"İNGİLİZCE KONUŞTU, BOMBA İHBARI YAPTI"

Elçiliği arayan şahsın İngilizce konuştuğu ve bomba ihbarını yaptıktan sonra telefonu kapattığı aktarıldı.

ABD makamları, başkent Washington’da bulunan Çin Büyükelçiliği ve Başkonsolosluklarında güvenlik önlemlerinin arttırıldığını ifade etti.

NE OLDU

Çin’in Houston Başkonsolosluğunda tenekelerde belgelerin yakıldığı iddia edilmişti. Bunun üzerine ABD, Çin’den Houston’daki Başkonsolosluğunu 72 saat içinde kapatmasını istedi.

Görgü tanıklarının Başkonsolosluk binası dışında tenekelerde belgelerin yakıldığı yönünde ihbarda bulunması üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye gelerek 24 Temmuz saat 16.00'ya kadar binanın tahliye edilmesi talimatının verildiğini bildirdi.

Çin Konsolosluğu çalışanları, önemli belgeleri yaktı VİDEO

"TEK TARAFLI PROVOKASYON"

Çin'den gelen ilk açıklamada ABD'nin konsolosluk talebinin tek taraflı provokasyon olduğu ve talimatın uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Çinli yetkililer, Çin’in bu kararı şiddetle kınadığını ve talebin iptal edilmesini istediğini belirtti.

ABD'nin söz konusu kararının ardından Çin’in Vuhan kentinde bulunan ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldığı iddia edildi.