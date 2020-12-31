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- Çinli baba, yüzüne tablet takarak bebeğine süt içirdi
Çinli baba, yüzüne tablet takarak bebeğine süt içirdi
Annesinden başka kimsenin elinden beslenmek istemeyen bebek için çare tablette bulundu.
- Haber Merkezi
- 31.12.2020 - 09:12
- Güncelleme : 31.12.2020 - 09:56
Annelik rolü, bu kez teknolojiye büründü.
Çin'de bir baba, eşinin fotoğrafının bulunduğu tableti yüzüne takarak bebeğini beslemeyi başardı.
BEBEĞİ BESLEME YÖNTEMİ
Jiangxi eyaletinde yaşayan adamın başvurduğu yöntem sayesinde, bebeğin mutlu bir şekilde süt içtiği, o sırada annesinin fotoğrafını yakalamaya çalıştığı görüldü.
Bebeğinin, annesinin dışında birinden beslenmeyi reddettiğini belirten baba, çözümü bu şekilde bulduğunu söyledi.
Çinli babanın, bebeğine süt içirme yöntemi ViDEO