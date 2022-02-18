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Çinli hamile kadın uçakta doğurdu
Çin’in Sanya kentinden Chengdu’ya giden uçaktaki hamile kadın, kabin görevlilerinin yardımlarıyla doğum yaptı.
- İHA
- 18.02.2022 - 14:57
Çin’in Hainan eyaletine bağlı Sanya kentinden Sicuan eyaletinin Chengdu kentine gitmekte olan uçakta doğum sevinci yaşandı.
Geçtiğimiz Pazartesi günü uçakta bulunan ve son aylarında olduğu bilinen hamile kadının sancıları tuttu.
Durum hemen uçaktaki kabin görevlilerine bildirildi.
UÇAKTA DOĞUM YAPTI
Kısa süre içerisinde doğum gerçekleşti.
Yardıma koşanlardan birinin sağlık görevlisi olduğu açıklandı.
Çinli hamile kadın uçakta doğum yaptı VİDEO