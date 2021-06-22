Çinli inşaat şirketinden rekor: 28 saatte bina diktiler

10 katlı bir binayı 28 saat 45 dakikada inşa eden şirket, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Çin'in Changsha kentinde 28 saat 45 dakikada 10 katlı bir bina inşa edildi.

Çinli inşaat şirketi Broad Group, binanın inşasında prefabrik yapı sistemleri teknolojisi kullandı.

VİNÇLE BİRBİRİNİN ÜZERİNE KONULDU

Konteyner boyutundaki prefabrik bağımsız modüler birimler, şantiye alanına kamyonlar ile taşındı ve vinç yardımı ile birbirinin üzerine konularak monte edildi.

Bina tamamlandıktan sonrada su ve elektrik sistemleri kuruldu.

“SON DERECE BASİT KURULUM”

Şirket tarafından 13 Haziran’da paylaşılan binanın inşasına dair görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şirket yaptığı binayı ise "Standart konteyner boyutu, dünya çapında düşük maliyetli nakliye. Son derece basit yerinde kurulum" ifadelerine yer verdi.

Çinli inşaat şirketi 28 saatte 10 katlı bir binayı bitirdi VİDEO

57 KATLI KULEYİ 19 GÜNDE YAPMIŞLARDI

Öte yandan Broad Group, 2015 yılında da 57 katlı bir kuleyi aynı teknolojiyi kullanarak 19 günde inşa etmişti.