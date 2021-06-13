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    Çinli kadın kirpikleriyle ikinci kez dünya rekoru kırdı

    21 santimlik kirpikleriyle rekorlar kitabında yer alan Çinli kadın, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının da dikkatini çekiyor.
    • AA
    • 13.06.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 12:06
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    Çinli kadın kirpikleriyle ikinci kez dünya rekoru kırdı

    Dünyanın en ilginç rekorlarından biri Çinli You Jianxia’ya ait…

    Dünyanın en uzun kirpiklerine sahip olan Çinli kadın, Guinness World Records'a girmeyi başardı. Yıllar önce yine kirpiklerinin uzunluğu ile rekor kıran kadın, kendi rekorunu egale etti.

    18 aylık bir tatil sırasında sol göz kapağının kirpiklerinin normalden çok daha hızlı uzadığını fark eden kadın için bir anda her şey değişti.

    KİRPİKLERİYLE MUTLU

    Bilimsel olarak bir açıklaması olmayan bu durumun ilginç göründüğünü söyleyen Jianxia, bunun bilimden ziyade ilahi bir lütuf olduğunu düşünüyor.

    Hatta bu sayede kendisini çok güçlü hissettiğini söyleyen rekortmen kadın, farklı hissettiğini bu sayede de mutlu olduğunu belirtiyor.

    Çinli kadın kirpikleriyle ikinci kez dünya rekoru kırdı VİDEO

    Çinli kadın kirpikleriyle ikinci kez dünya rekoru kırdı #1

    YILLAR İÇERİSİNDE UZADIKÇA UZADI

    2017 yılında kirpikleri 12.4 cm boylarında olan You Jianxia, dünyanın en uzun kirpikli kadını unvanına kavuşmuştu.

    Kadının yıllar önce rekor kırdığı kirpikleri dudaklarının hizasındaydı ancak yıllar içinde uzamaya devam eden bu kirpikler yaklaşık 21 cm'e kadar ulaşmayı başardı.

    Çinli kadın kirpikleriyle ikinci kez dünya rekoru kırdı #2

    RİMEL SÜRMEK ZORUNDA KALMIYOR

    Kirpiklerini düzeltip kulağının arkasına saç gibi atabilen You Jianxia, hiçbir zaman rimel sürmek zorunda olmadığını zira kirpiklerinin çok uzun olduğunu esprili bir dille anlatıyor.

    İnsanların onu gördüğünde şaşırdığını belirten kadın, sonrasında pek çok yorum yaptıklarını söylüyor.

    Çinli kadın kirpikleriyle ikinci kez dünya rekoru kırdı #3

    ÇOK SAYIDA ETKİLEŞİM ALDI

    Guinness World Records'nın Instagram sayfasında yerini alan dünyanın en uzun kirpikli kadını kısa sürede çok fazla etkileşim aldı.

    Çinli kadın kirpikleriyle ikinci kez dünya rekoru kırdı #4

    Çinli kadın kirpikleriyle ikinci kez dünya rekoru kırdı #5

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