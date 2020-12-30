Çinli Sinopharm, koronavirüs aşısının etkinlik oranını açıkladı

Aşının, yüzde 79,3 oranında koruma sağladığı belirtildi. Yan etkiye dair bir açıklama yapılmadı.

Çinli Sinopharm şirketi, koronavirüse karşı geliştirdiği aşılardan birinin son aşama deneylerine dair sonuçları paylaştı.

Sinopharm'ın Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü biriminin internet sitesinde yapılan açıklamada, koronavirüs aşısı için üçüncü ve son aşama testlerin ardından onay başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

KORUYUCULUĞU YÜZDE 79,3

Son aşama deneylerden elde edilen ilk verinin aşının koruyuculuğunun yüzde 79,3 olduğunu ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, öte yandan yan etkiler, nakliye koşulları ve kullanım detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

İKİ DOZ OLARAK UYGULANIYOR

İlk kez son aşama deney verisine ilişkin resmi açıklama yapan Çinli şirket Sinopharm'ın Vuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü birimi de koronavirüse karşı aşı geliştirmişti.

Sinopharm'ın aşısı, Batılı ülkeler ve şirketlerin geliştirdikleri gibi iki doz yapılıyor.

ÇİNLİ DÖRT ŞİRKETTEN AŞI ÇALIŞMASI

Bu arada "Beijing Youth News" gazetesi, Çinli Sinovac şirketinin, Pekin'de yılda bir milyar doz koronavirüs aşısı üretme kapasitesine sahip bir merkez inşa etmek için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Çin'de Sinopharm'ın yanı sıra en az dört şirket, koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları yürütüyor.

Ülkede testler devam ederken sağlık çalışanları dahil bir milyondan fazla kişiye, acil onayla Çinli şirketlerin geliştirdiği aşılardan yapıldı.

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