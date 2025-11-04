Çinli taykonotlar uzayda ilk kez ızgara et ve tavuk pişirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin, uzay çalışmalarında bir ilke daha imza attı...

Global Times’ın aktardığı bilgilere göre, Çin Astronot Merkezi, Şıncou-20 ve Şıncou-21 görevlerinde bulunan taykonotların yemek yaptığı görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Görüntülerde taykonotların, tavuk kanadı ve et parçalarını "dumansız pişirme" özelliğine sahip uzay fırınında hazırladığı anlar yer aldı.

YİYECEK ÇEŞİDİ 190'I AŞTI

Dumansız pişirme teknolojisi, uzay istasyonu standartlarına uygun olarak geliştirildi ve taykonotların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Yetkililer, uzay istasyonundaki yiyecek çeşitliliğinin 190’ın üzerine çıktığını belirterek, artık taze sebze, kek ve et gibi ürünlerin de hazırlanabildiğini açıkladı.

Sosyal medyada da geniş yankı bulan görüntüler, kullanıcılar tarafından “Çin’in uzay araştırmalarındaki ilerlemesinin güçlü bir göstergesi” şeklinde yorumlandı.